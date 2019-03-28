清明節將至 中市食安處下架兩防腐劑超標豆干

2019-03-28 14:20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕清明節將至，台中市食品藥物安全處抽驗往全市生鮮賣場、傳統市場、烘焙食品行與雜貨商店等處，抽驗165件祭祖常見食品，結果有2件豆干檢出防腐劑超標，除已要求下架外並依規裁處。

食女處指出，兩件被驗出防腐劑超標豆干分別是「美味雞腿燒鴨王」的大黑干，其防腐劑苯甲酸為0.89g/kg，超過限量標準之0.6g/kg，不合規定，已立即通知販售場所產品下架、不得販售，並將此案移請雲林縣衛生局後續調查。

另一件則為「民生小吃店｣抽驗的小豆干切片，檢出防腐劑苯甲酸0.89g/kg，食安處已約談上游業者釐清來源，因違反食安法第18條規定，將依規裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

食安處指出，配合清明節到來，民眾多會選擇應景食品或祭祖，共抽驗市售28件未調味豆干、18件粿類、24件麵龜壽桃、22件蘿蔔糕、19件麵腸素肚、18件潤餅皮、20件生鮮魚類與16件家禽肉品，檢驗包括防腐劑、著色劑、甲醛、動物用藥等，結果有2件豆干檢出防腐劑不合格，除已要求下架外並依規裁處。

食安處表示，部分業者往往會添加防腐劑於食品延長保存時間，防止腐敗變質，這次違規產品檢出的苯甲酸為食品用防腐劑，過量食入可能對腸胃道引起刺激不適或胃痛，並對肝腎產生負擔影響健康。

食安處呼籲，食品製造業者應善盡自主管理責任，務必遵守法規合法正確使用食品添加物，以免違法受罰；也提醒民眾選擇信譽良好商家購買食品、留意店家作業場所是否清潔衛生，確保購買食品衛生安全。

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