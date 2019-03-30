出席八德大安公墓春祭大典 鄭文燦：感念先人辛苦付出

2019-03-30 11:26

〔記者周敏鴻／桃園報導〕清明節將屆，桃園市長鄭文燦上午前往八德區大安公墓，出席「春祭大典」致祭，他說，希望所有民眾都能利用清明節前後，前往掃墓並追思親人，以感念先人辛苦付出，才使後人得以安身立命。

上午的天氣涼爽，許多民眾帶著鮮花、素果前往八德區大安公墓，追思先人，鄭文燦也出席「春祭大典」，感謝先人的辛苦付出，他說，桃園市政府會利用清明節前後，在各地公墓舉辦春祭法會，希望民眾能在清明節追思先人，並祈求神佛守護先祖之靈與民眾的平安健康。

大安公墓是桃園市的示範公墓，1985年完工啟用，至今已30餘年，鄭文燦說，市府積極推動八德區的捷運、運動中心、圖書館、社會住宅、埤塘公園等建設，並規劃設置科技園區吸引台商回流，加上去年八德區的人口已突破20萬，大安公墓納骨塔未來的需求量，以所剩數量估計，將遠遠不足。

鄭文燦補充，市府民政局殯葬管理所與八德區公所共同規劃，將在現有的納骨塔後方，增建第2座納骨塔，預定2020年底可完工，屆時將可有效紓解納骨塔位不足的問題。

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