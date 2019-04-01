土城大墓公清明祭祀 傳說摸黑狗「那邊」討好運

2019-04-01 11:12

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜今天赴土城區大墓公參加清明祭祀典禮，有230年歷史的大墓公塚是清朝年代因械鬥遇難的忠烈英魂，居民感念而建立，新北市神明會大墓公董事長盧國雄介紹，有傳言撫摸廟前佇立大型黑狗的生殖器，就能好運又好孕。

清明節將至，土城區信仰中心大墓公每到這時都會有許多信眾前來參拜，盧國雄說，大墓公祭祀的是林爽文事件、漢番衝突跟泉漳械鬥，三大事件中不幸犧牲的亡魂。

侯友宜表示，大墓公主祀保家衛國而犧牲的無主英魂，是板橋、中和、土城擺接堡的信仰中心，更是精神文化象徵，感念無名義民護佑地方，具有緬懷先民墾拓之意義。

今年是大墓公立塚230週年，廟前佇立大型黑狗，標誌著大墓公位處「黑狗穴」的風水寶穴上。

盧國雄說，有趣的是，廟宇曾助信眾順利找回失竊物，也曾幫助警方破案，此外，園區的大黑狗雕像更是吸引信徒注意，相傳撫摸黑狗生殖器，就能好運又好孕，吸引不少信眾前來乞求，香火更加興盛。

民政局長柯慶忠補充說，大墓公在中元普渡、清明祭祀是輪流由土城、板橋及中和共同促成，今年由板橋區主辦。

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