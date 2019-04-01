存摺「入帳180萬」 媽以為家人孝敬 結局神轉網傻眼

2019-04-01 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕今天是愚人節，不少人會趁機在這一天惡作劇。1名網友在批踢踢實業坊發文，一早媽媽刷完存摺後發現，竟有一筆大約180萬的款項匯入。母親誤以為是家中有人中樂透，準備大肆慶祝，但進一步查證才發現，原來只是誤會一場。

1名網友在ppt以「為什麽要這樣對待我們？」為標題發文，他表示母親一早到銀行刷存摺，竟發現一筆高達180萬的款項匯入，媽媽又驚又喜誤以為家裡有人中樂透，所以製造一個驚喜要孝敬她。但進一步了解後才得知，原來這是家中餐廳的一筆貨款，本來應該匯台幣6萬，但行員搞錯「匯成美金」，因此是烏龍一場。

原po表示「家人聽到有這麽多金額入帳，都感動到快流淚……以為可以不用繳房貸了」原來只是「假禮物」，但家人秉持著良心還是決定把錢退還回去。網友留言「跟行員申請心靈補償費？」、「行員幽默」、「如果跟行員說願意退款，但家人都沒時間去銀行，不知銀行會怎麼處理喔！畢竟一般上班族碰到這種事，還要請假，損失薪水去銀行，這不合理阿！」、「銀行不補償點什麼嗎？出錯的又不是收款人方還要花時間去處理」。

對於網友的回應，原po也回覆「應該是可以跟他們要求補償，但是也不想為難了，覺得沒到這麼嚴重，如果真的覺得有需要還是會要求的，不過我們其實就一個小動作，麻煩不了多少，反正我愚人節都沒被整過，就當作愚人節的禮物吧！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/