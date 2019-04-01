愚人節公開「新飛機」！ 星宇「空中巴士」曝光

2019-04-01 14:50

〔記者陳宜加／台北報導〕今天是愚人節，不少航空公司推出「全新服務」，即將於明年初開航的星宇航空也宣布，保留的10架空中巴士飛機選擇權，近期「收到最新產品消息」，並曝光最新產品照片，是擁有巨大翅膀的「空中巴士」，甚至還可以垂直起降。

星宇日前與空巴正式簽約，將購買17架A350 XWB機型，包含5架A350-900與12架A350-1000，另保留10架選擇權，創下國籍航空與空巴史上單筆金額最大訂單。

星宇今天中午在臉書粉絲團透露，關於機隊選擇，除了前陣子完成的17架A350購機簽約，另外10架選擇權也在近期收到產品最新消息，「不曉得該不該選下去了呢？」星宇更透露，「聽說新產品可以垂直降！」

但根據星宇提供的「新產品」照片，發現原來是貨真價實的「空中巴士」，一輛雙層巴士上頭多出一雙巨大鳥類翅膀，車頭也煞有其事地寫上「350」數字，才發現只是博君一笑；但星宇也同步放上真正的A350客機照片，強調最舒適、最安靜，天花板、置物空間也最大，客艙壓力調節在6000呎，可以大口呼吸氧氣。

此外，樂桃航空今天宣布，配合日本新年號，全公司禁用手機、影印機、空調，登機證改用手寫開立，冬天可以在足湯裡辦公；台灣虎航推出「線上快速通關系統」，採取臉部辨識即可通關，不是真的，僅博君一笑。

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