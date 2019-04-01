社工日前夕 縣社會處設裝置藝術 讓民眾為社工加油打氣

2019-04-01 15:36

［記者王秀亭／台東報導］4月2日是社工日，台東縣政府社會處為凸顯社會工作人員的價值與形象，即日起在遊客往來頻繁的鐵道藝術村擺設「同行─前進幸福」裝置藝術展，裝置藝術中象徵對服務對象佈網不漏接的網子，民眾也將寫有感謝社工話語的紙條綁在網子上，為縣內社工加油打氣。

台東縣社會工作師公會理事長李翠蓉表示，今年以社會安全網為概念，向大眾表達，社會工作人員細分為身心障礙、老人、心理衛生、醫療，及兒童、少年、家庭、婦女等五大領域，服務過程中，須結合警察、學校老師、醫療團隊、司法人員及社福行政等，一起陪同服務對象，共同張開一張安全網，一起編織夢想，向幸福之路前進。

「謝謝你對我們的照顧」、「莫忘初心」、「不要發生命案，都找社工當擋箭牌。」裝置藝術上周啟用後，已有不少民眾索取紙條寫下對社工的祝福話語，有社福機構住民、曾受社工服務過的弱勢家庭孩童，甚至外國旅客，還有社工寫下對工作的期許與心聲。

李翠蓉表示，展覽持續到7日，歡迎民眾寫下對社會工作人員的想法，4月8日將表揚縣內績優社工人員，盼透過表揚，肯定其重要價值。

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