花蓮家扶社工王芯婷獲獎 夢想打造孩子的安全網

2019-04-01 15:15

〔記者王錦義／花蓮報導〕明天適逢4月2日是「社工日」，花蓮縣政府、社會工作師公會表揚獲得衛生福利部「108年中央表揚社工人員服務績優獎，在花蓮家扶擔任社工11年督導的王芯婷，她因為扎根社區、在兒童保護服務方案上追求創新，打造兒童保護安全網卓越表現獲獎。

「社工就像是個案人生劇本中途進場的觀眾，給這些弱勢家庭力量、資源、生命的選擇權，用陪伴，協助他們改寫生命故事，在下一代孩子身上，能找到無限希望。」，王芯婷說，兒虐事件頻傳，但從個案工作中發現，許多不懂親職教養的大人，都曾經是受傷的孩子，她把原生家庭的痛與負向經驗，帶給了下一代。

王芯婷曾接觸個案是位有酒癮的年輕媽媽，她因不知如何照顧四名孩子，四名小孩後來都受保護安置，她說，透過家庭史、生命史發現這名失職的媽媽過去也是受傷的孩子，當時她寫下一張A4紙，告訴這位媽媽要怎麼帶孩子，如果都有做到，社工就會評估讓孩子返家。

王芯婷說，「我的夢想就是在花蓮成立一個兒童中心，透過繪本、遊戲及親子活動讓孩子能夠被陪伴、家長在親職教養上得到支持」，透過完善的親職教育，讓家長、孩子能夠健康的成長；後來透過家扶建立行動式遊戲圖書館，帶領團隊承接「花蓮縣兒童福利服務暨托育資源中心」，打造花蓮第一座親子館。

親子館結合兒童福利中心和托育資源中心的功能，提供0到12歲兒童及家庭的親子共玩活動空間與辦理各式親子成長課程，為社區的家庭提供育兒、及親職諮詢及兒童發展的多元服務，之後也在達基力部落希望教室建構兒少部落培力工作，王芯婷說，這些都讓她逐步完成心中小小夢想。

而有鑑於花蓮縣兒少性侵害個案比例較其他縣市高，王芯婷說，為提供預防性的方案來降低孩子面對各種風險的困境，更首創先例建構兒少性教育工作團隊，現已培訓20名具備與兒少談性的生理和心理發展能力的社工，藉以建構部落兒少正確的性教育及界限概念。

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