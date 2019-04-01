崙背洋香瓜節週六、日在千巧谷牛樂園舉行

2019-04-01 15:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕崙背洋香瓜節今年將突破傳統，首度與民間業者合作，於4月6、7日在千巧谷牛樂園舉行，希望借重千巧谷的高人氣及人潮，將崙背頂級洋香瓜推薦給民眾，此次展售的都是以網室栽培的頂級洋香瓜禮盒，一盒兩顆賣800至1000元，以往一顆至少得賣600至1000元，買到賺到。

崙背鄉長李泓儀表示，崙背目前洋香瓜多採溫室栽種，也就是俗稱的吊瓜，品質佳，甜度高，不論是市場或消費者都很歡迎，此次洋香瓜節特別與地方產業結合，除了千巧谷外，也請製冰業者開發洋香瓜等水果冰棒，希望帶動洋香瓜產業，請民眾於兒童節連假到崙背走一走，參加「瓜現幸福．崙背頂瓜瓜」活動，品嚐洋香瓜。

李泓儀指出，「洋香瓜節」將於週末期間在「千巧谷牛樂園」旁停車場舉行，主打農夫市集、親子童玩互動體驗、洋香瓜及農特產品品嚐，還有頂級洋香瓜禮盒販售，每盒兩顆，價格800至1000元，約只有市價的一半，還有一元競標活動；現場也邀請「鮮乳坊」參與，讓民眾可品嚐到在地嘉明、幸運兒及許慶良牧場小農自家品牌的高品質鮮乳。

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