關山天后宮心彩繪完工的祈福互動牆 幼兒園學童搶著模仿拍照

2019-04-01 13:52

［記者王秀亭／台東報導］農曆3月「媽祖誕辰」，全國掀起「瘋媽祖」熱潮，有百年歷史的台東關山天后宮為迎接馬祖誕辰到來今年在關山鎮公所協助下，請來彩繪工作者林先進，將原本廟埕牆面變身成彩繪互動牆，今天上午幼兒園學童搶先欣賞，還學牆上媽祖、千里眼、順風耳一起張大眼睛、豎起耳朵。

關山天后宮是關山鎮主要信仰中心之一，廟內供奉主神「媽祖」外，也供奉關聖帝君、至聖先師、文昌帝君、註生娘娘等，近年來吸引許多外縣市，甚至日本人前來參香、點平安燈，美學大師也對這座天后宮留下美好印象。

關山天后宮主任委員方瑞清表示，媽祖誕辰將至，希望加入其他元素，讓天后宮更「接地氣」，遂與關山鎮更所合作，由彩繪工作者林先進完成「祈福互動牆」。

林先進表示，要符合媽祖慈悲為懷，又要彰顯在地精神，創作過程中壓力頗大，經過多次討論與修改，畫作定調為營造媽祖百年來守護這座山城的人、土地和萬物，再加上年輕不失情感，做為畫的連結基底。

今天上午鴻德幼兒園師生特地到現場互動，小朋友看到可愛的媽祖、千里眼與順風耳，都不禁學起畫中的千里眼、順風耳姿勢，園長彭瑞寶說，那麼喜歡彩繪牆的千里眼、順風耳，未來一定「耳聰目明」。

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