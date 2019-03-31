IFOAM亞洲有機青年論壇 各國青農探索有機寶島

2019-03-31 21:48

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市與國際有機農業亞洲聯盟（IFOAM Asia） 3月26日到31日合辦「先創通路，再開農路Access to Markets: A Road to Sustainability」IFOAM亞洲有機青年論壇，最後兩天安排學員們參訪台灣各地的有機產業現場，昨天至三芝共榮社區，體驗農村的日常，國內外學員對婆婆媽媽洗衣的溝渠大感興趣。

新北市農業局表示，昨天參訪的第一站是三芝共榮社區，社區中除了水稻種植之外，還有豐富的農田濕地、溪流及水圳生態，並結合社區居民的人文歷史，發展出獨特的生態村觀光遊程。

青農們也造訪SGS桃園實驗室，一睹檢驗現場的各種科學測試；以及桃園農會與新北市政府合作的校園午餐有機蔬菜裁切廠，「全廠有機」制度，專門截切有機蔬菜，每小時可處理600至800公斤有機蔬菜，從產地及有機蔬菜截切廠出貨雙重黏貼「驗證標章」，確保全程有機，並針對產地源頭及截切廠抽樣送驗，為學童食用安全把關。

今天是參訪的第二天，主辦單位安排青農們南下參訪永齡農場、台灣香蕉研究所，位於至高雄杉林區的永齡農場佔是全台規模最大的有機農場。永齡團隊研發「簡單農」綠色農業智能平台，將大數據分析與物聯網 （Internet of Things, IoT） 技術應用在農業管理上，利用平台連接監控設備，一一記錄周圍環境與土壤的溫度、濕度、病蟲害狀況等田間數據，再以雲端計算匯出報告，幫助農人看見過去忽視的問題，做出更精準的判斷，全台第一套依據作物生長模式而聰明給水的智慧灌溉系統也在永齡農場展示。

接著青農們將再南下到香蕉研究所，台灣香蕉研究所研發出獨步全球的抗黃葉病的病種苗，除了台灣讓香蕉產業平安渡過半世紀的黃葉病罹病低潮，還外銷非洲莫三比克、菲律賓等國，並學習品評香蕉熟度，結束旅程。

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