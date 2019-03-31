麻疹新增3例 中部醫院出現群聚感染

2019-03-31 15:07

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今公布新增3例麻疹，其中1例國內感染為中部某醫院護理師，研判可能與先前到該院就醫、確診麻疹的男性接觸而感染，加上另一名護理師也遭該男傳染，該院3人確診、出現群聚感染；另2例則是境外移入個案，研判在泰國感染，也是群聚感染。

疾管署表示，中部某醫院護理師為20多歲女性，在3月25日起陸續出現疑似症狀，27日出疹，經醫院通報檢驗確診，目前住院隔離中。衛生單位已掌握接觸者共250人，將持續監測至4月18日。此外，該醫院針對出現麻疹群聚感染，已啟動感染管制措施及全院健康監測，並預計於4月1日前完成全院員工疫苗接種。

至於其餘2例境外移入個案，為北部20多歲女性與20多歲男性，兩人為同校同學，今年3月中旬曾一同參加旅行團至泰國旅遊，返國後陸續於26日至28日發病並出疹，在第3次就醫時通報檢驗確診，依潛伏期間活動史研判，為境外移入群聚感染，現正居家隔離中。

另外，衛生單位已掌握該2名個案在校園、職場及就醫接觸者共168人，將持續監測至4月16日，同時在可傳染期間有在新竹縣湖口鄉超商、速食店等地的活動史，提醒有相關活動史的民眾，要做好自主健康管理。

疾管署統計，今年累計41例麻疹，包含22例國內感染、19例境外移入，其中，境外移入感染國家為越南7例、菲律賓5例、中國及泰國各2例、印尼、日本及緬甸各1例。

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