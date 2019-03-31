比特犬又傷人！飼主未繫狗鍊失控咬傷路人

2019-03-31 11:21

［記者王秀亭／台東報導］台東太麻里香蘭國小附近日前傳出比特犬傷人，18歲蔡姓青少女日前晚間在香蘭村閒晃，竟遭鄰居的比特犬竟然暴衝咬人，造成蔡女左大腿5公分撕裂傷，到場處理的員警將女子緊急送醫治療外，也提醒飼主要管好自家的比特犬。

大武警分局太麻里分駐所巡佐陳建誠、警員巴鴻瑋在巡邏時接獲通報後，趕往香蘭村，只見蔡姓青少女左大腿撕裂傷，現場民眾直說被狗咬傷，釀禍比特犬的陳姓飼主隨後也到場關心，並向警方表示，比特犬養在村莊裡，因從小就開始養，和附近鄰居都很熟，不曾發生咬傷人事件，因而平時沒有繫狗鍊的習慣，對狗兒暴衝咬人感到驚訝與抱歉，或許與蔡姓青少女較少住在村莊，自家狗兒不認識蔡女而釀禍。

處理員警將蔡女送醫縫合傷口無礙，飼主也主動表達願意賠償蔡女醫藥費與精神撫慰金，雙方將進行和解，而飼主也因這場意外，答應會好好看管飼養的比特犬，趕緊買來狗鍊，將愛狗綁在住家，避免傷人事件再度發生。

警方呼籲，近來毛小孩傷人的事件層出不窮，提醒飼養犬隻的民眾應善盡管理的責任，倘若不慎發生動物咬傷他人情事，飼主或占有人要負刑事及民事上的法律責任。

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