大雨曾現「黃泥瀑布」 基隆新西街崩塌趕在下月修復

2019-03-29 18:33

〔記者林欣漢／基隆報導〕去年9月鋒面過境，造成基隆市新西街207巷排水不及，多處住戶淹水，泥水沿著擋土牆而下，出現「黃泥瀑布」傾瀉的驚人景象，市長林右昌今天下午現勘修復工程進度，希望趕在今年汛期前完工，提升住戶安全保障。

市府表示，新西街207巷坡地崩塌復建工程工程經費1600萬餘元，原有涵管經改建後，擴大一倍容量，達25年防洪頻率的通洪能力，並設置5公尺深的滯洪池減緩流量，降低下游水系洪水量，並設置五處集水井、排水明溝和修復既有排水溝及周邊地坪修復。

林右昌說，經過數月整修，相關主體工程已完工，預計4月中旬周邊與附屬設施工程可完成，防洪標準提升到25年的防洪頻率，換算每小時容受暴雨量約144毫米，與大武崙淹水時強降雨時雨量約91毫米，新西街的容受程度高很多，未來安全應沒問題。

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