南市國中每9班再增1師政策 教育產業工會、教師會肯定

2019-03-29 11:54

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府宣布108學年度起，國中教師員額編制再實施「每9班增1師」，南市教育產業工會及南市教師會表達肯定與支持。

南市教育產業工會理事長侯俊良表示，國教署去年修訂「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，107學年度國中教師員額編制由每班2.0人調高到2.2人，但原本實施的「每9班增1師」，南市因財政原因同時被刪除了。

侯俊良表示，教育產業工會及南市教師會積極透過各項管道向市長黃偉哲、教育局長鄭新輝表達教育最大的投資在「人」，實施「每9班增1師」在108課綱即將上路之際，能提升學生學習品質、扎根基本學力，能有效減輕學校端超額教師的壓力，讓老師能安心教學，有效解決校園內教師超鐘點負擔過重，並降低各校代課教師數量，有實施的必要性。

南市教育產業工會及南市教師會並表示，感謝許又仁、林宜瑾等位議員在政策上的努力，同時工會、教師會與教育局合作，全力協助教師，掌握新課綱精神，以創新的教學方法，提高學生學習品質。

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