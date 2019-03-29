大突破！北市動物園 首次繁殖「弗氏玻璃蛙」蛙寶寶

2019-03-29 11:22

〔記者蔡亞樺／台北報導〕俗稱「玻璃蛙」的這類青蛙，蛙如其名，牠們腹部皮膚就像玻璃一樣「透明」，透過皮膚，可以看到整個身體內部的構造，包括肝臟、心臟及腸道都能清楚看見。台北動物園兩棲爬蟲動物館工作團隊，首次成功繁殖「弗氏玻璃蛙 （Hyalinobatrachium fleischmanni）」蛙寶寶，在「玻璃蛙」繁殖上一大突破，園方表示，蛙寶寶未來有機會在兩棲爬蟲動物館與熱帶雨林館，與大家見面。

園方指出，「弗氏玻璃蛙」主要分布在中南美洲溫暖的熱帶雨林中，是夜行性及樹棲型的蛙類，身上主要為綠色，因身體透明，移動時會隨著四周環境改變體色，可以完全的融入環境，平常休息的時候，也喜歡完全「黏」在樹葉的背面，天敵不易發現。

弗氏玻璃蛙身形十分嬌小，成蛙體長僅僅2到3公分，四肢修長，有發達的吸盤，是攀爬的高手。園方表示，「玻璃蛙」的眼睛十分特別，睡覺的時候，眼睛完全閉合，當眼睛張開時，就像「翻轉式車燈」一樣，翻轉出大而凸出的眼睛，最大特點就是腹部皮膚是透明，清楚看到內部的臟器及血管。

弗氏玻璃蛙的繁殖方式也十分有趣，園方表示，雌蛙會將卵產在靠近溪流的植物葉子背面，像水滴般晶瑩剔透的卵有著強大有韌性的卵膜保護著。當卵孵化後，蝌蚪會從植物葉背掉入水中，然後再鑽進溪流底層的泥土裡，直到長出了四肢變成蛙寶寶後，才會再回到樹上生活。

園方表示，動物園首次繁殖出「玻璃蛙」的小蛙蛙，過程中，從卵發育成蝌蚪大約為2到3週，蝌蚪期則為5到6個月，現在蛙寶寶們都已經順利上岸，體型非常的迷你，要花一點眼力，才看得到牠們。

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