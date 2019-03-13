蘭嶼豬寶寶化身「吃貨」 仙人掌也不放過

2019-03-13 15:45

〔記者蔡亞樺／台北報導〕俗話說一暝大一寸，年前到台北市立動物園定居的蘭嶼豬寶寶，調皮又貪吃，一日三餐還嫌不夠，短短幾個月就把戶外活動場中的植栽通通吃光，連擁有尖刺的仙人掌也沒放過，讓保育員相當煩惱，頻頻驚呼「怎麼這麼會吃啊！」

住在兒童動物區的蘭嶼豬寶寶們，每天吃得好、睡得飽，體重也增加了不少，每天最期待的就是傍晚準備回家放飯的時刻，保育員還沒把晚餐準備好，迫不及待地圍在門口大呼小叫，一開門更像百米賽跑般，爭先恐後衝到食盆前，卡到最佳位置大吃特吃。

園方表示，保育員每天會餵食二至三餐，準備蔬菜、番茄、飼料及根莖類植物等豐富多元食物，全部吃光光，不挑食的乖寶寶模範。但蘭嶼豬寶寶們的胃彷彿無底洞，吃完正餐還不夠，居然把戶外活動場中的植栽當成飯後甜點，啃得東缺一塊、西缺一塊。

園方還表示，蘭嶼豬寶寶的破壞力十足，為了阻止豬寶寶們繼續「凌虐」可憐的植栽，保育員試著加碼種了仙人掌與火龍果等外表有尖刺的植物，沒想到居然連仙人掌的尖刺也沒在怕、照吃不誤。

為讓蘭嶼豬寶寶不要再破壞植栽，保育員最近改種「林投」露兜樹科露兜樹屬，蘭嶼達悟族人稱為「Ango」，葉面邊緣有鋸齒般的割人尖刺，本以為豬寶寶會知難而退，卻運用豬類的專長「拱地」，用鼻子挖開泥土，改吃沒有刺的莖部，保育員只能見招拆招，在林投下覆蓋黃金堆肥，降低豬寶寶挖土啃食林投莖的慾望。

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