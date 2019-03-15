季節限定 北市動物園「火金姑」營隊開跑

2019-03-15 14:31

〔記者蔡亞樺／台北報導〕每年3到5月是台北市立動物園觀賞螢火蟲最佳的季節，動物園舉辦「108戀戀火金姑」親子體驗營活動，4月14日至5月4日間逢週末假日共6梯次，每梯次限額45名，3月19日上午10點起開放網路報名。

春夏進入螢火蟲成蟲活耀的季節，動物園指出，螢火蟲必須生活在沒有化學藥劑污染及人為開發、過度干擾的環境，棲息地若遭受污染或破壞，會影響蟲體的存活，而光害會讓螢火蟲找不到同伴，無法繁殖造成族群數下降甚至滅絕，因此螢火蟲是很重要的環境評估指標。

園方表示，動物園昆蟲館後方的蟲蟲探索谷，堅守不灑殺蟲劑的政策，每年春夏和夏秋之際，一到夜晚滿山滿谷令人驚喜的閃閃螢光。平時無緣一睹螢火蟲群集發光景象的朋友，別錯過動物園季節限定的「108戀戀火金姑」親子體驗營，3月19日上午10點開放網路報名，額滿為止。

園方表示，4到5月是螢況最佳時機，推出6梯次「108戀戀火金姑」親子體驗營，安排到蟲蟲探索谷參加螢光盛宴，近距離觀察保育員飼養的螢火蟲，認識牠們的發光方式及辨別雌雄、種類的技巧，讓參與者學習到螢火蟲的知識以及環境保護的重要性。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/