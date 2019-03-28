又見急診室暴力！男子咆哮攻擊無辜病患 醫護聯手壓制

2019-03-28 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕今日凌晨有民眾於臉書社團「爆料公社」上傳影片，表示北部某家醫院急診室又傳出暴力事件。網友指出原本疑似是家人間的爭吵，到最後演變成傷及他床無辜病人的事件。

今凌晨3點有民眾在Facebook不公開社團《爆料公社》上傳一段影片，內容主要是一位男子在急診室內大聲咆哮，後來醫護人員趕到將男子壓制，影片中疑似男子妻子的女性哭喊著「不要這樣壓我老公」，甚至一直高喊「要報警」、「執法過當」，警方獲報後也隨即到場，將傷人男子帶回偵辦。

原Po指出這起事件原本應該是一般家庭間的爭吵，沒想到不斷咆哮的男子最後卻突然攻擊一旁躺在病床上的無辜病人，讓急診室內的大家都無法好好休息，很感謝醫護人員維持現場秩序，並在警方趕到前壓制攻擊者、保護無辜病人。

對此網友紛紛表示醫護人員實在很辛苦，平常工作繁忙之餘還要面對這種來鬧事的人。也有網友認為，還好現場有男性護理師，遇到這類事件更能有效壓制。更有網友提出，應該要將醫療暴力記錄直接寫入暴力者的健保卡，讓醫護人員能有所警惕。

綜合媒體報導，該名男子與被打病患是朋友關係，先前相約喝酒卻一言不合大打出手，其中一方遭酒瓶割傷脖子，因而被送往急診。傷人的男子與同居女性友人前往探視，不料雙方又在醫院爆發衝突，才引發此次事件。

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