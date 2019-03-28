竹縣國中小藝才班比例失衡 舞蹈班掛零

2019-03-28 08:33

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣現有10所公立國中小學校成立藝術才能班（簡稱藝才班），但僅1所國小美術班，卻有9所國中設立音樂班或美術班，舞蹈班完全沒有，令教育界人士和家長憂心比例失衡，也讓愛跳舞的孩子，缺乏學校教育資源與升學管道的選擇。

教育處長劉明超表示，目前學校多以社團方式讓學生接觸舞蹈，其中不少社團參賽得獎甚至出國演出；以長遠來看，若能建立國小、國中到高中舞蹈班三級制，有助於專業人才的培育，因此教育處鼓勵可先從國小成立，提供孩子多一個培養藝才的選擇。

教育處表示，教育部2017年6月21日的函示，國中、小學藝才班增班比率，修正上限為百分之3。其中，國小是在中高年級成立，全縣國小三到六年級總計1010班，依百分比分配，合理校數為8校，但目前成國小僅1校-竹北市新社國小美術班。

全縣國中八到九年級總計594班，依百分比分配，合理校數為6校，但在法令修正前，成立國中已有9校，包括管樂班-二重國中、自強國中、湖口高中、仁愛國中；國樂班-博愛國中；管弦樂班-成功國中；直笛班-關西國中；美術班-竹北國中、竹東國中。但沒有一所國中、小成立舞蹈班。

教育界人士說，國立竹北高中擁有新竹地區唯一的高中舞蹈班，無論升學或是國內外參賽皆表現優異，但新竹縣國中、小學卻連一校舞蹈班也沒有，反觀鄰轄的新竹市至少國中、國小各有1校。對照大新竹坊間的舞團、舞社之興盛，十分諷刺。

有家長憂心，舞蹈藝術的養成過程花費不小，若是家庭經濟狀況不理想，家長負擔大，無力送孩子課後學習，這對有肢體表演天賦或興趣的孩子不公平。

但教育處表示，國中的藝才班數量已達上限飽和，依規無法再成立舞蹈班；而國小則無學校主動申設舞蹈班，是否與升學管道或就業市場有關，尚待了解。

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