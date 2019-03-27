小農履遭「假網購真盜圖」 立委促政府提出辦法

2019-03-27 20:52

〔記者王錦義／花蓮報導〕地方小農被盜用產品相片在臉書上販售劣質商品的案件層出不窮，立法委員蕭美琴及蔡培慧今天與多位受害農友在立法院召開記者會，指控不肖業者冒用農民名義銷售劣質不實商品，不僅破壞小農辛苦累積的信譽，也讓不知情的消費者受害。

今天出席的農民包括「崙山部落苦茶油」溫光亮、「東一嚴選苦茶油」林一州、「佳豐有機農場」李菡茂，以及多位南投農友，共同指控商品被中國不肖業者盜用。出席部會包含農業委員會、衛生福利部、內政部警政署、公平交易委員會、行政院消費者保護處，以及國家通訊傳播委員會；由於不實農產品的販售牽涉到多部會權責，立委要求農委會應整合出跨部會專案，協助受害農民。

蕭美琴痛批說，不肖業者以農民的名義或故事販售假貨，不但是欺騙消費者的行為，更傷害農民的心血及商譽；而農業是花蓮重要產業，尤其現在政策鼓勵青年返鄉，網路是青農銷售農產的重要管道，卻被惡質業者盜圖用於詐騙，嚴重性非同小可。

農民受害者「崙山部落苦茶油」負責人溫光亮說，最近網路上出現標榜「崙山苦茶油特賣」的購物網站，在臉書及LINE大打廣告，即使他不斷檢舉盜版頁面，卻始終檢舉不完，受騙消費者人數持續增加，永遠澄清不完。溫光亮沉痛地說，現在的台灣像詐騙世界，一點開臉書就有許多假訊息，希望社群平台及政府負起管制責任，讓農民能專心生產及製造產品。

「東一嚴選苦茶油」創辦人林一州補充說，高品質的苦茶油應該要有堅果香，來自中國的盜版苦茶油多是精煉油，需要用到很多藥劑，聞起來也索然無味。「佳豐有機農場」二代青農李菡茂則指出，臉書的檢舉機制不良，現行法規制度也難以在詐騙事件維護農民權益。

蕭美琴說，儘管各部會都有因應不實商品的相關機制，但此刻盜版商品仍持續在網路上販售，顯示網路平台出現嚴重的管制漏洞。蕭美琴呼籲政府參考國外誠實廣告政策，在社群平台建立贊助實名化機制，追蹤假廣告的付費源頭。

蕭美琴也呼籲消費者，在網路購買農產品時要小心辨識，如果訂購本土產品卻收到從中國寄出的貨物，應謹慎查證，除了保護自己權益，也守護地方農民真正優質的農產品。

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