網購行動電源實品「被放大」 網友補槍：價格還貴3倍

2019-03-06 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕網購看不見實品，開箱的那一刻總是充滿刺激，有網友爆料，同事透過網購行動電源，在網路上看起來小巧可愛，沒想到收到後，實品竟放大了好幾倍，其他網友看見再補槍，連價格都買貴了3倍。

這名網友到臉書社團「爆廢公社」透露，同事透過臉書廣告購買了行動電源，網頁中的圖片看起來體積相當迷你，只要用一隻手的食指、大拇指就能輕鬆拿起，同事被可愛小巧的外型吸引，一口氣就買了3個，到了超商取貨時卻突然覺得怪怪的，感覺重量似乎重得很不合理，拿到公司開箱後，原PO一看笑翻了直呼，「原來那個廣告是巨人的手」。

網友看了紛紛留言，「你同事當了冤大頭」、「還買了三個，應該很淦」、「充手機十次，每次充20％嗎？誇張」、「不實廣告，還說日本原裝進口，結果也是中國製的」、「我在淘寶買類似商品每次來都是超大...我還買過三次不同家」。

更慘的是，有網友發現連價格都買貴了，網友截下網路圖片，再補一槍，同樣的東西在其他網頁只賣290元，原PO同事買的卻要1088元，足足貴了3倍多。

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