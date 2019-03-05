池上青農隻身闖香港 搶下4公噸米訂單

2019-03-05 16:36

〔記者陳賢義／台東報導〕台東池上青農魏瑞廷打造自家品牌「池上禾穀坊─米之谷」廣受好評，日前隻身赴香港拓展銷路，與香港聖石投資順利簽下4公噸出口米訂單，也拿下了3年代理合約；魏瑞廷說，以往香港地區大多是以泰國米為輸入大宗，近幾年台灣陸續也有著名大廠輸入進口，但小農自由品牌輸入算是第一位。

聖石董事長廖永棋透過網路觀察及市場查訪得知米之谷，備感興趣，農曆春節前經由朋友安排，親自到台來走訪稻田，盼有合作機會。228一連4天連假，恰巧香港青農邀約交換種稻心得，魏瑞廷跨海乘勝追擊，開拓銷路，同時藉此宣示小農靠著「新零售」概念，透過網路行銷及區塊鏈將新思維導入稻米產業，也能走出一條新出路。

除了搶下白米訂單，魏瑞廷此行也特地到香港著名的歐羅有機生態農場及新界有種米八鄉小隊，傳授青農栽種「醜美人」稻米（高雄139號品種稻米）技術，分享數十年的心得，國際傳承不藏私。

魏瑞廷說，這次帶回百萬訂單，雖然不是非常多，但至少他為台灣農業努力過，同時也鼓勵返鄉青農，一起栽種最好的台灣農產品，用農產品讓世界認識台灣。

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