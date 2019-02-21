臉書賣福袋最大獎現金10萬？網友提醒大家別被騙

2019-02-21 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕當今社會網購盛行，但伴隨而來的詐騙事件卻層出不窮。今日1名網友po文表示，有業者利用直播影片販賣豬年霸氣福袋，祭出最大獎現金10萬元，沒想到這樣的手法已被網友看穿，同一個影片，分別在不同的賣場販售福袋，但內容物卻令買家嗤之以鼻。

1名網友在「爆料公社」奉勸大家臉書購物務必謹慎，他直指某個粉絲專頁涉嫌詐騙買賣，他曾在另一家賣場中看過一模一樣的福袋影片，但收到的內容物價值卻低於100元，因此po文希望不要有人在上當受騙。也有許多網友貼出諸如此類的「賺很大」福袋，勸誡大家別因貪心就輕易嘗試。

網友紛紛留言「這種來自靈界的鬼東西怎有人敢買？稍微用腦袋想一下也知道是詐騙？真有那麼好，他們是要賺什麼？沒聽過『殺頭生意有人做，賠錢生意沒人做』嗎？說來說去就是一個『貪』字在作祟!」、「其實他講（霸氣福袋）就暗示87福袋呵呵」、「總收入才39萬多（399＊999）總獎金卻有50萬？這樣也能騙到人啊」、「真的，騙很大，因為我也買過，希望不要在有人被騙」。

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