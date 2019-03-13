訂客製化簽名隨身碟 到貨變這2字他崩潰：用了好丟臉

2019-03-13 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕這是哪門子的客製化？有網友到網拍購買可以在外觀印上自己簽名的隨身碟，沒想到收到後竟看到隨身碟上寫著「附圖」兩個字，讓網友好崩潰。

「買淘寶從來沒有受過這種羞辱」，這名網友到臉書社團「爆怨公社」透露，他在網路下訂了客製化隨身碟，並傳給店家簽名圖片，店家也回覆可以做得出來，原PO期待了好幾天，終於收到物品，沒想到打開一看讓他好傻眼，本該客製化印上專屬簽名的地方，竟然印著「附圖」兩個字，原PO不禁怒吼，「是跟我開玩笑嗎？我完全笑不出來」，原PO和客服人員反映，對方說願意退還20元人民幣（約92元新台幣）做為補償，但看似滑稽的「附圖」隨身碟，讓原PO難以接受，崩潰直呼，「要我拿著這20人民幣，丟臉的用它嗎？我不要啊！」

網友看完紛紛留言，「會不會他根本看不到你的圖片，只看到檔名就直接刻上去」、「很特別呀！我會很高興到處給朋友看欸！」、「這個圖...我相信應該之後會常常出現在爆系了」、「不錯，特地用繁體的標階字體...那樓主可以去買那種名字的灰底貼紙蓋上去就好了」。

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