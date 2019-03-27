關西服務區7月全面改用竹纖維吸管

2019-03-27 15:11

［記者黃美珠／關西報導］限塑政策禁用一次性吸管後，國道3號關西服務區繼前年10月全面使用不含塑料的竹纖維餐具，今年7月起將全面禁用傳統塑膠吸管，改以竹纖維吸管取代。承攬該服務區新東陽（股）公司今天邀請高公局、環團等共同做前期的宣傳，並找大家把竹纖維吸管、塑膠吸管、以及免洗竹筷一起「種」下地，計畫3到6個月後開挖，讓大家實際驗證看看，竹纖維吸管真的能充分分解回歸自然、友善環境。

新東陽行銷企劃部副理周小萍說，該公司經營關西、西湖、清水、南投共4個國道3號的服務區，去年10月全面採用竹纖維餐具，每年為此額外砸下250萬的費用，但是實證確實這樣的餐具比傳統友善地球。

隨著一次性吸管限塑政策即將上路，他們調查發現，在前述4個服務區內每月塑膠吸管的使用量高達約25萬支，數量相當可觀，所以決定7月1日起將全面禁用，更換竹纖維吸管登場，預計每年將增加約500萬的營運成本。

不過該公司國道營運部協理梁桓碩實際驗證給來客看，發現竹纖維的吸管不僅好撕、好燒、燃燒過程不會冒黑煙，所生的煙氣散發竹子的香氣，比起塑膠吸管確實容易「解決」和安全。

他們今天為了預告這項改變的來到，邀請高公局、環團一起在園區的客家公園把竹纖維吸管、塑膠吸管、以及免洗竹筷「種」下地，計畫3到6個月後進行「環保解密」，看看竹纖維吸管的分解能力是否一如預期。

另配合這個造勢活動，也邀請現場消費者試用竹纖維吸管，Rachel小姐的回饋就是，用起來跟一般的塑膠吸管沒什麼差別，喝飲料並不會特別費事，更不會擔心像是紙吸管遇水則軟的問題，推薦大家可以愛用。

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