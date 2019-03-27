「我的生命我作主」台大雲林醫院6人簽署「預立醫療決定書」

2019-03-27 14:53

〔記者詹士弘／雲林報導〕「我的生命我作主」，病人自主權利法今年1月施行，台大雲林分院3月設立醫療照護諮商門診，已有6人簽署「預立醫療決定書」，當事人可決定自己的醫療照護方式家屬及醫療人員不得干預與違背。

台大醫院雲林分院安寧病房志工周裕耀、陳金雪在家人陪同完成醫療團隊諮商，今天在院長黃瑞仁、立委劉建國等人的見證下，簽署「預立醫療決定書」，要做自己生命的主人。

周裕耀說，他擔任安寧病房志工已7年多，常見重病長輩患者是否插管而搞得兄弟翻臉，他的癌末父親醫生說有5成機會，他決定拚下去，結果2週後父親腫得不成人形，他覺得再救也沒意義，決定放棄，結果父親安祥的離開。

周裕耀二年前已為自己預立遺囑，因為勉強搶救，變成植物人，人生一點色彩也沒有，所以他今天再簽署預立醫療決定書，除了讓自己的選擇有法律保障，也希望把理念推廣給大家知道。

安寧緩和病房主任黃建勳表示，許多民眾都曾簽署「不施行心肺復甦術同意書」（DNR），但只能保障在生命末期時，不會被施予心肺復甦術或延長瀕死過程的維生醫療，若預立醫療決定書，民眾有權益決定自己醫療方式，可拒絕不當醫療加工或無效醫療，只要病人符合末期病人、不可逆轉的昏迷狀況、永久植物人狀態、極重度失智及符合其它經公告的臨床條件時，都可以依照自己事先表達的意願，決定醫療照護方式。

「病人自主權利法」的推手立委劉建國說，每個人都無法逃離生老病死，當人生走到最後一哩路，讓病人善終，生命自己決定，可以自己選擇治療方式，不讓家屬面臨兩難抉擇，才能好好畫下句點。

副院長劉宏輝說，醫療照護諮商門診是自費門診，一人收費3500元，陪同家屬2500元。

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