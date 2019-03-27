網傳這2款藥將退出台灣？藥廠澄清無此事

2019-03-27 14:24

〔記者林惠琴／台北報導〕在憂鬱症常見用藥「百憂解」要退出台灣市場後，網路上陸續傳出其他原廠藥也要跟進，包含心血管疾病用藥「冠達悅歐樂持續性藥效錠30毫克」（Adalat OROS 30），以及泌尿系統用藥「活路利淨D持續釋放口溶錠0.2毫克」（Harnalidge D Tablets 0.2mg），但經記者查證，藥廠均否認要退出台灣。

由拜耳製造的「冠達悅歐樂」適應症是狹心症、高血壓，台灣高血壓學會理事長王宗道表示，該藥屬於鈣離子阻斷劑，作用是使血管擴張、血壓降低，而鈣離子阻斷劑占高血壓患者用藥約3成，其中，該藥約排名第2位，僅次於「脈優」，是很常見的臨床用藥。

台灣拜耳指出，該藥並無退出台灣的計畫，只是因為工廠產線升級造成產能不足，進而無法全面供貨，目前庫存量尚不確定，確實有短缺情形，預計2021年會恢復正常穩定供貨，但期間只要有貨進口，仍會持續供貨。

由安斯泰來製造的「活路利淨D」，適應症是前列腺肥大症（增生）所伴隨的排尿障礙，台北榮總泌尿部主治醫師張延驊說明，該藥是甲型交感神經阻斷劑（α-blockers），可使平滑肌放鬆，改善交感神經緊繃影響排尿的情形，也是很常見的臨床用藥。

據了解，該藥並無退出台灣一事，安斯泰來也聲明，「活路利淨D」目前仍正常供藥，確保病患用藥權益。

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