2歲兒把新表飛鳴當糖吃！她崩潰：太安靜沒好事

2019-03-22 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕小孩太安靜沒好事！一名女網友顧慮到家中2歲多的小孩，因此特別將「新表飛鳴」藏起來，沒想到還是被孩子找到，並將藥物當成糖果，吃得津津有味，女網友發現好崩潰。

這名女網友到臉書社團「爆怨公社」透露，因為家中的小兒子才2歲多，特地將「新表飛鳴」藏好，避免小兒子誤食，沒想到還是被小兒子找到了，小兒子以為是糖果滿心歡喜，就這樣默默地吃了起來，原PO發現時，新表飛鳴散落一地，不曉得有多少已經進到小兒子的肚子裡，原PO崩潰直呼，「太安靜沒好事是真的！」

PO文一出，不少網友自爆小時候也做過這種事，「小時候把那個魚肝油加鈣的當糖吃」、「我小時候也是當糖果在吃...頂多拉肚子而已好像也不會怎麼樣」、「被我老媽拿淘氣厚速共追著打，默默吃了一整盒胃藥的飄過」；有網友就建議，「放太高小心小孩子拿板凳去拿摔傷，要是我我會鎖抽屜喔」、「與其要藏，我都教到讓他看到也不會去打開，東藏西藏真的很累人」。

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