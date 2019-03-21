不堪健保砍價 抗生素泰寧也傳退出台灣

2019-03-21

健保署強調藥價調整會評估合理價差

〔記者林惠琴／台北報導〕繼憂鬱症常見用藥「百憂解」後，抗生素「泰寧注射劑」五百毫克也打算退出台灣市場，引發健保砍藥價制度的更多議論。衛福部健保署表示，調價時會評估合理藥價，不會砍到見底。藥界則認為，再砍下去，國產藥恐也撐不住，籲思考調整民眾負擔。

健保署科長連恆榮表示，與泰寧注射劑同成分的學名藥有十二款，去年全數申報健保二．五億元，其中泰寧注射劑就占八十六％，使用者有一萬七千人，該藥健保開辦時給付九五五元，去年三五一元，四月將再降為三三二元。

美商默沙東藥廠日前發函經銷商指出，由於連年健保價格調整導致不敷成本，擬停止進口，泰寧注射劑將自四月一日起全面停止供貨，僅提供相關合約醫院至合約期滿。默沙東藥廠分公司昨晚補充聲明，對合約院所會持續供貨，民眾不必恐慌。

治療嚴重感染 去年有1.7萬人使用

台灣感染症醫學會委員黃高彬表示，泰寧注射劑雖有替代用藥，仍是臨床常用藥品，適應症是革蘭氏陰性菌、陽性菌感染症，常用於治療嚴重感染，屬於第三線用藥，也就是其他用藥治不好時用，像是敗血性休克或肺炎，腹腔、泌尿道感染時會用，堪稱救命型藥物。

連恆榮強調，每年健保署調整藥價會考慮許多因素，也會評估合理價差，像是健保給付超過十五年，有其他同成分、同品質、同價格的藥品，仍會保留三％至五％價差，不至於「砍到見骨」，會再請開發性製藥研究協會協助了解原廠藥狀況。

開發性製藥研究協會秘書長林慧芳則說明，已積極與原廠溝通，若對健保藥價有意見可提出，仍有機會調整；若有貨源短缺，則應六個月前告知。但他認為，一個藥品會退出台灣市場，肯定是不得已，過去藥價多由健保撙節開支、藥廠被砍價分擔，未來或許患者也負擔一些，確保用藥品質與選擇性。

藥界：再砍下去 國產藥恐也撐不住

據指，國際原料藥價持續調漲、製藥廢料處理成本上漲、歐洲工資增加，在台又要面臨健保砍價，對藥業造成衝擊。

台灣製藥工業同業公會理事長蘇東茂表示，國產藥占健保給付藥品種類七十五％，但金額僅占二十五％，砍價對國產藥也是一大傷害，若國產藥也不敷成本、宣布停產，更將是重大危機，期盼重新檢討藥價調整政策。

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