心理創傷別輕忽 傷心真的會「傷心」

2019-03-26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕長期傷心恐怕真的會「傷心」！

中國醫藥大學新竹附設醫院與哈佛大學、台北慈濟醫院和三軍總醫院合作，透過分析台灣健保資料庫，發現長期處在創傷狀態的人，得到高血脂、高血壓與糖尿病等心血管代謝疾病的機率，比一般人高出四到六倍。

長期處創傷狀態 易致心血管疾病

參與研究計畫的中醫大新竹附醫精神科醫師周伯翰表示，研究共有四七六五案例，其中包括九五三位經過精神科醫師診斷具有「創傷後壓力症候群」的患者，另外三八一二人為沒有罹病的對照組，經過十三年的追蹤對照兩組發現，有創傷後壓力症候群的患者罹患心血管疾病的比例，比對照組明顯高出四到六倍。

研究結果三月刊登在哈佛麻州總醫院「綜合醫院精神醫學」國際期刊（General Hospital Psychiatry）。

周伯翰分析指出，長期心理創傷會讓大腦杏仁核過度活化，導致交感神經長期過度反應與體內的血管發炎因子升高，因此容易導致心血管疾病。

研究也發現，服用抗憂鬱藥物，有助於降低患者未來發生心血管疾病的機率，則間接說明了「心病可能還要心藥醫」。

周伯翰說，他曾會診一名罹患心肌梗塞的五十歲男子，不菸不酒，但一點小事就焦慮，三十歲就被診斷有高血壓，但治療效果不佳。經過深談，發現患者童年長期生活在家暴陰影下，常遭父親酗酒後毒打，長大後對周遭環境沒安全感，精神常處於緊繃狀態，經抗憂鬱藥物舒緩情緒，血壓才較穩定。

服抗憂鬱藥物 有助降低發病機率

周伯翰表示，抗憂鬱的藥物能讓情緒穩定，也有抗發炎效果，可能機轉是透過有效抑制大腦杏仁核過度活化，進而降低交感神經活性、改善血管發炎與減少刺激骨髓分泌發炎因子，進而達到降低罹患心血管疾病的作用。

周伯翰呼籲，許多人遇到心理創傷時，覺得「靠自己」就會好，若創傷影響超過個人所能負荷，出現恐慌、焦慮不安，甚至憂鬱情形，最好適時就醫。

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