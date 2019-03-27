流標7次 基隆城際轉運站再增9000萬預算

2019-03-27 09:12

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市重大建設城際轉運站，從開標1年多以來，已經流標7次，基隆市議會臨時會審查議案，通過交通部補助增加的9000萬元墊付款，但議員們仍憂心轉運站及後續國門廣場等工程進度能否如期進行，市府表示，公共工程調整趕不上原物料上漲腳步，加上前瞻基礎建設大量工程案釋出，導致廠商缺工或觀望，檢討預算和工項後，近期再上網公告招標。

市府規劃費時2年到2年半時間興建城際轉運站，樓地板面積1萬多平方公尺，整合市公車、國道及公路客運，有停靠月台、候車大廳、戶外花園、市民廣場等，且一併整修目前閒置的舊火車站，後續還要整頓港西街，改造國門廣場。

城際轉運站從去年2月第一次招標以來，總工程經費從4億2000萬元，一路調整到6億8800萬餘元，到今年3月仍流標7次，影響後續國門廣場等建設的期程，議員們在市議會審查交通部補助增加的9000萬元墊付款時都相當關切。

市府交通旅遊處長李綱表示，城際轉運站已經設計完成，也有經費、用地，會流標是因為近年國際鋼材原物料上漲3到4成，且前瞻建設釋出大量工程案，國內營造能量及工班不足，公共工程流標嚴重，全國各地都碰到這樣的問題，市府也很頭痛。

李綱表示，他們不願意減少工項，維持品質，所以再向交通部爭取9000萬元，中央全額補助，會重新檢討工項、數量、單價及工法等，近期重新上網公告。

議員秦鉦質問，增加9000萬元了，若再標不出去誰負責？李綱說，相信建築師的估價，先把工程標出去是首要任務，如果標不出去，相關責任絕不迴避。

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