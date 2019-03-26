酒駕防制修法還沒完 酒駕防制協會：下個目標「加重刑責」

2019-03-26 22:51

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕酒駕零容忍已是社會共識，立法院今日三讀通過道路交通管理處罰條例，加重酒駕罰鍰額度、累犯要裝酒精鎖、特殊情況可沒入車輛、同車乘客也要受罰等。台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜表示，對於朝野政黨能快速達到共識，並通過酒駕防制修法感到欣慰，但這只是階段性任務，接下來還有加重刑法修法，希望提高酒駕致人死亡、重傷的刑責，才能呼應受害者與公民團體的期待。

林美娜表示，今日通過的修法措施，主要都是為了落實酒駕防制，拔除酒駕者膽大妄為與僥倖心理，當中最重要的就是新增同車共責的處罰。這個立法精神就是宣示酒駕零容忍人人有責，不但要究責酒駕者，更要大家一起來幫忙，防止喝酒者駕車上路，不要都不阻止還一起搭上這酒駕死亡列車。

不過酒駕防制是沒有停止的一天，林美娜說，她不能說對今日修法感到滿意，只要台灣沒辦法做到酒駕零容忍，這個工作就不能怠忽，每天繼續努力在酒駕防制工作上，因為沒有任何人應該因為酒駕而受傷、死亡。

林美娜表示，今日行政處分完成修法後，接下來還有加重刑法要努力，呼籲要提高酒駕致人於死亡、重傷、重殘最低刑責，酒駕致人於死，最低刑責要7年以上、15年以下，致人重傷、重殘應修正至5年以上12年以下，這是酒駕防制協會對刑法加重處罰基本要求，也才是真正呼應受害者與公民團體期待。

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