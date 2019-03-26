南瑤宮媽祖的進香「香擔」 為何要姓「石」的男性才能點火？

2019-03-26 19:47

〔記者林良哲／彰化報導〕一年一度的彰化南瑤宮媽祖往笨港進香活動已經展開，但負責「點香火」及「顧香擔」者，為何一定要姓「石」的男性來擔任，卻讓人好奇又百思不得其解。彰化市長林世賢表示，這已傳承100多年的歷史，據說若非姓「石」的男子動手，香火會點不著！

今年進香活動仍持續進行中，全程中香火都必須維持不滅，廟方準備了100多斤的香柴與香粉，而「顧香擔」者必須全程不滅，每次進香時「香擔組」都由石姓子孫為班底。

林世賢說，據傳石家的祖先從100多年前就擔任「顧香擔」工作，主要是因為南瑤宮建廟時，其祖先曾出力甚多，加上身強體壯，因而被委以「顧香擔」任務，一代傳一代，世代傳承下來。

石姓家族後代、南瑤里前里長石天河指出，他的父親石木來在世時，負責「顧香擔」長達3、40年之久，曾有人質疑為何進香香擔都由石姓子孫來「顧」？有一年甚至有人不服，要強行點香，卻怎麼點都點不著，差點誤了進香的時程，最後還是其父親出馬，順利完成「起爐」。

石天河說，近年來點火器具進步，已改為用噴火槍先點香柴，再放香粉，維持香火續燃，負責「點火起旺爐」工作仍由石家後代職掌。

今年的點香擔工作，由「香擔組」組長石正和親手點燃，而石姓子孫此次出動20多人，來輪流看顧，以傳承百餘年來的信仰。

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