議員質詢爆料校園性侵疑案 學者：值得商榷

2019-03-26 21:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議員林阳乙今日在議會質詢時爆料某國小發生班導性侵女童疑案；長榮大學神學系副教授吳慈恩認為，為弱勢發聲良善之舉無可厚非，但如果該案已進入程序調查，屬於「兒童保護個案」，透過議會質詢免責權公開爆料，用這種方式讓「外界知道」，實不可取。

市議會今日進行台南市舉辦「2019第五屆WBSC世界盃少棒錦標賽」相關工作及亞太國際棒球村新建進度的專案報告，由教育局、工務局單位答詢，其他發言朝野議員就球場相關問題質詢，市議員林阳乙發言質詢則主動揭露這件校園性侵疑案，發言後場外接受媒體訪問。

長期與家暴及性侵害受害人陪伴輔導、任職長榮大學神學系副教授吳慈恩認為，民代基於協助服務，為弱勢發聲的立場無可厚非，只是這樣的良善之舉該如何表現出來？尚有商榷餘地。

吳慈恩認為，若依這類個案報案，一定有相關法令依據啟動調查程序，照理說該害案屬於「兒童保護個案」，民代應該還有其他方式持續關心協助，在議會公開爆料質詢方式讓 「外界知道」實在不可取。

吳慈恩也呼籲媒體，在這類個案報導上有所規範自律，避免造成當事人及家人2度傷害。

林阳乙回應，因為教育局長正在議事廳，所以在這時機提出質詢，要求局長必須嚴正看待問題嚴重性，不能只派個教育局督察到校了解，應高提高層級關心，而且他也接受受害女童家人的囑託，學校必須查清楚，校長要負起責任，議會質詢也大概1分鐘，如果他要出名，大可召開記者會公開揭露此案。

據了解，涉案的張姓導師年約50歲。教育局表示，該案於今（26）日上午接獲學校校安通報後，立即請該校依性別平等教育法及相關規定啟動調查程序，並指派督學及學生輔導諮商中心到校關心，以提供學生家長必要的心理輔導與支持。

學校今天已請疑似涉案的教師先請假靜候調查，並召開性平會，後續會依法進行調查，若案情屬實，學校會依教師法及相關規定召開教評會，處以解聘處分，並通報教育部為不適任教師，至於涉案教師的刑事責任則交由警方與法院進行裁處。

教育局重申，發生這不幸事件，令人深感遺憾，一定會秉持維護與保護學生為優先的立場，也會以嚴肅的態度要求學校確實查處，絕不寬貸。

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