滑一下就能借書！屏縣公共圖書館行動APP上線

2019-03-26 15:22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為提升閱讀率，屏東縣政府推動圖書館免費通閱服務及提高每人可借閱冊數，去年借閱人次76萬7769人次，較前年增加近5萬人次。縣府文化處表示，屏東縣公共圖書館即日起新增行動APP，也開放持身分證及一卡通及手機條碼等方式借書，讓民眾借閱更Easy，借閱率可望再提升。

｢滑世代」來臨，國人閱讀習慣隨之改變，為使民眾善用圖書館資源，屏東縣公共圖書館爭取購書預算與更新設施，並增加多元化與便利服務，致力推廣閱讀，舉凡說故事、講座、影片欣賞等多元活動，盼藉此提高閱讀率。

屏縣府去年4月起推動免費通閱服務，民眾可免付30元郵寄費，讓縣內各公共圖書館的館藏圖書均可互相流通，帶動借閱人次大幅成長；文化處統計，107年全縣圖書館借閱人次76萬7769，較106年借閱人次71萬8494，成長4萬9275人次，閱讀人口明顯成長。

依屏縣各年齡層借閱人口分布與閱讀喜好，閱讀人口以6至11歲兒童居多，借閱冊數25萬4128冊，其次是35歲至44歲讀者的22萬7979冊，一般民眾借閱書冊仍以語言文學類為主，近來DVD影片也大受歡迎。

為營造友善閱讀環境，縣府推出屏東縣公共圖書館行動APP，也開放持身分證及一卡通及手機條碼等方式借書，同時持續免費通閱服務，將延長通閱取書保留期限為10天，每人可借閱冊數提高為圖書14冊、期刊4冊、視聽資料2片，歡迎縣民多多利用。

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