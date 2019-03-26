「車內噴香水引發爆炸」是假消息 網路還繼續傳

2019-03-26 14:14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕LINE群組熱傳白色車子爆炸的影片，附加提醒訊息，指有女子在車內噴香水，旁邊男士點火吸引起車子爆炸，儘管澄清謠言網站「MyGoPen」及其他部落格已PO文，指真實情況是起火車裝有瓦斯罐，噴香水及吸菸只是臆測，但網路今天仍繼續傳影片和提醒，看過澄清訊息的網友頻喊「好無言」。

這支影片時間寫3月19日，一部白色車子即冒煙隨即爆炸起火，看起來很驚悚，而隨著影片附加提醒訊息，「大家一定要注意安全女子在車内噴香水」、「旁邊男子也正打火吸菸引起爆炸起火燃燒」，還說2人當場燒死，提醒大家勿在車內或密閉空間噴香水。

該影片是中國陝西咸陽市的一起事件，主要起火爆炸的麵包車是送瓦斯罐的車輛，相關部門也還在對爆炸原因作進一步調查。中國媒體也報導，當地相關部門經過勘查，在事發現場找到了 5 個損毀的瓦斯罐。

上午「MyGoPen」的LINE群組才再發布該澄清訊息，但很快很多LINE群組繼續傳該影片，繼續提醒在車內勿噴香水，有網友感慨「好無言！假消息傳播比澄清訊息快且廣！」。

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