傷亡一夜暴增 江蘇化工廠爆炸已釀47死90傷

2019-03-22 11:17

首次上稿：09:44更新時間：11:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省鹽城市天嘉宜化工公司昨日下午發生爆炸，威力之大震毀數座廠房，周邊住宅和學校建築也受損，現場還升起了蕈狀雲。爆炸發生之初傳出有至少6死逾30傷，如今死亡人數暴增至47人，傷者90人。

綜合中媒報導，救災人員從昨日下午爆炸發生後持續搶救至今，截至今日上午7點止，死亡人數已上修至47人，另有逾90傷。目前火勢已受到控制，將進一步擴大搜救範圍。

由於爆炸威力強大，中國地震台偵測到震源深度0公尺的規模2.2地震。有目擊者指出，爆炸威力強大，連距離爆炸點5公里都能明顯感受到震撼，車輛被震飛。此外，環保局也監測當地苯、甲苯和二甲苯等有毒物質濃度，並緊急疏散居民。

正赴歐洲訪問的中國國家主席習近平越洋下令相關部門全力搶救，確實維護社會穩定及防控發生環境污染。習近平還說，近來重大安全事故頻傳，有關單位應吸取教訓，防範重大事故發生，確保人民生命財產安全。

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