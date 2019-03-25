假消息捲土重來！貼舊文稱芬普尼標準放寬 農委會怒報警

2019-03-25 21:41

〔記者簡惠茹／台北報導〕又有假消息！農委會防檢局今天指出，臉書社團「靠北台獨」與「釣魚台是我們的！」重貼去年舊新聞，稱芬普尼標準要放寬，這是假消息，因有違反社會秩序維護法嫌疑，已請警方協助調查，防檢局長馮海東表示，不排除特定人士因自身利益或選舉等原因在背後刻意操作。

防檢局表示，臉書社團「靠北台獨」與「釣魚台是我們的！」3月22日分別轉貼不同來源、內容卻雷同的網路文章，內文是去年1月9日中央通訊社「禽蛋芬普尼標準將放寬最快4月上路」舊聞，並散布「毒雞蛋芬普尼標準將放寬100％就沒有毒雞蛋問題 最快4月上路」不實消息，影響雞蛋產業。

防檢局指出，經查衛生福利部「動物產品中農藥殘留容許量標準」禽蛋芬普尼殘留標準從一開始就訂定為0.01ppm，從來沒有放寬，這些臉書社團傳播不實資訊，對雞蛋產業造成重大影響，有違反社會秩序維護法之虞，防檢局移請警方偵辦，以遏止謠言。

防檢局說明，有鑑於黃豆、玉米、小麥等可製成飼料的穀物，在國外種植時可使用芬普尼，可能在製成飼料被雞隻吃下肚後形成殘留，因此，國際上均針對雞蛋訂出芬普尼殘留標準，包括國際食品法典委員會（CODEX）為0.02ppm、日本為0.02ppm，美國則為0.03ppm。

防檢局強調，即使衛福部已訂定雞蛋芬普尼殘留標準，雞農仍不得使用芬普尼於產食動物，同時，芬普尼已列為養禽場例行檢驗項目之一，從去年1月1日至今年3月5日止，防檢局已監測雞蛋芬普尼檢驗533件，1件不合格，合格率為99.8％，針對違規使用業者依規定裁罰，以維護消費者安心吃蛋的權利。

防檢局提醒，假新聞及假訊息會擾亂社會安寧及民生穩定，呼籲網友不要散布流傳，防檢局也不排除背後是特定人士刻意的操作，面對假錯新聞及訊息，防檢局絕不寬待，除立即提告之外，更希望能扼止這種歪風，以正視聽，以儆效尤。

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