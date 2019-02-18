防堵毒雞蛋外流 芬普尼將限時48小時檢驗

2019-02-18 14:40

〔記者簡惠茹／台北報導〕彰化縣順弘牧場芬普尼毒雞蛋從採樣到檢驗花費20天，造成毒雞蛋在市面上流通難以回收銷毀，農委會副主委黃金城今天宣布，將來芬普尼檢驗要求48小時完成，各地防疫機關必須當天採樣當天寄送，有效防堵問題產品流到市面。

彰化縣順弘牧場生產的雞蛋2月13日被驗出芬普尼殘留，牧場3個場的雞蛋分別檢出芬普尼達0.03、0.04和0.06ppm，都超過標準0.01ppm，但是1月25日採樣直到2月13日才驗出結果，導致市面上已有許多毒雞蛋流通難以收回，順弘1月27日賣出的2369箱雞蛋僅追回66箱，一箱為200顆雞蛋。

黃金城今天與環保署和衛福部食藥署在農委會召開跨部會記者會，他表示，1月25日採樣人員到彰化順弘畜牧場採樣雞蛋，進行例行性用藥監測，1月28日中央畜產會收到樣品，2月13日驗出雞蛋芬普尼超過殘留標準，彰化縣防疫所緊急移動管制、採樣複驗、現場查處等，農委會啟動跨部會通報與相關應變機制。

黃金城指出，由於中央畜產會除了檢驗芬普尼，還有其他動物藥品抗生素和戴奧辛等檢驗工作，需要排定檢驗時程，但是這次芬普尼檢驗花費10幾天的期程需要更精進的作法，因此未來針對芬普尼檢驗要求48小時內完成，才能及時把超標產品下架銷毀，並要求地方防疫機關當天採樣當天寄送，不能等集中收集後才寄。

至於芬普尼檢驗標準與國外相比，黃金城說，台灣算是嚴格標準，我們雞肉和雞肉標準都是不能超過0.01ppm，而美國是容許0.03ppm，日本則是0.02，相較其他國家台灣已經算是較為嚴格。

防檢局副局長杜文珍表示，順弘牧場場主已經依照動物用藥品管理法裁處6萬元以上30萬元以下罰鍰；此外，黃金城表示，未來每年順弘都會被列為檢驗對象。

黃金城說，這次順弘牧場雞蛋驗出芬普尼超標，研判是芬普尼前年列為禁藥後，還是有些養雞戶或販賣商手上握有部分藥物，有人用來除掉雞身上的跳蚤，但是他相信嚴格的檢驗下，雞農不會再冒險使用，畢竟除了罰款，雞蛋損失都要自付，例如順弘這次損失估計超過50萬元。

黃金城強調，去年到今年2月共檢驗雞蛋506件、雞肉608件，雞蛋檢出1件不合格，合格率是99.9%，雞肉則是百分之百合格，未來衛福部也會持續追蹤順弘雞蛋流向。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/