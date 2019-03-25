甩「盤子」臭名？ 墾丁生魚片一盤200 網驚：老闆怎麼了

2019-03-25 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕由於墾丁有不肖攤商哄抬價格把遊客當「盤子」宰，讓不少網友聞之卻步，寧願到其他地方旅遊。但有網友發現墾丁竟然也有「佛系店家」，一整盤超厚的鮭魚生魚片，只要200元就能吃到，讓不少網友驚呼「也太多了吧！」、「老闆怎麼了」。

一名網友在臉書「爆怨公社」分享照片，搞笑的說「抱怨一下老闆不用做生意了逆！200元且這麼多！還很好吃，我要減肥啊啊啊啊啊啊啊啊～」並附上一大盤鮭魚照片，只見每片鮭魚生魚片的厚度驚人，看起來相當肥嫩、油花分布均勻，超大塊的生魚片讓人垂涎三尺。

原PO事後透露，這家店「在墾丁後壁湖哪裡的海產店」。照片曝光後也引發網友熱議，「老闆太佛心了」、「一定要讓它下架」、「就由我來消滅萬惡的生魚片吧」、「這樣200很可以」、「我不信，沒吃到都不信」、「也太多了吧」、「老闆怎麼了，這樣要賺什麼啊！」。

但也有專業網友指出，「這顏色的我覺得肉質都不好，大概我吃三塊就不會吃了。鮭魚一定要亮橘中間帶白色油花才好吃啊！」、「看這色澤，200我還嫌貴...」。

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