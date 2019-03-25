離職刪光公司資料 網友：太沒職業道德了

2019-03-25 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕又是離職刪光公司資料的天兵！主管、同事都氣炸了。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」透露，公司裡的行政助理近日離職，離職前回覆公司，已交接好資料，並將紙本資料給同事，隨後就向主管說要刪除「私人訊息」，便開始刪除電腦中的資料。

「然後我剛剛要去找他雲端裡的文件，ㄎㄅ了，整台電腦是乾淨的」，原PO發現超傻眼，公司電腦就像被丟到洗衣機裡清理過一番，裡面的檔案乾淨無比，「完完全全沒有前人的遺物在裡面」，原PO怒火中燒，傷害已經造成了，「只會講對不起有用嗎」，後來聽說這名行政助理「要去會計事務所上班了」，原PO無奈地說，「請各位自求多福不說了，我要去重弄資料了」。

網友看了紛紛留言，「他是87嗎？公司的資料全刪他是想搞死人嗎？那都是紀錄欸」、「蓋房子的離職了，也要拆房子嗎」、「搞破壞又不知道有沒有拷貝公司機密資料」、「請公司吉他，太沒職業道德了，他在領薪水期間所經手或完成的資料，所有權應該都是屬於公司的」、「資料重建所花的員工時間薪資，可以列表求償，一次就讓他學乖」。

沒想到類似事件不少，「曾幫忙替公司面試一個女生，本來要入（錄）取，因為求職者也待過相關企業，因此致電確認此人，過往經歷發現有一樣有這種刪除所有資料情形包含尚未上市的產品資料，非常大膽。最後該女子聽說被前公司吉了，雖與業者達成和解但也因此留下臭名在業界」、「我遇過調動時把電腦裡資料全刪，還理直氣壯認為那是她作（做）的為何要留給下一任」、「幹，之前營區我接業務，前個人不是把資料刪除，是把所有資料加密，媽的」。

所幸有網友說檔案還有得救，「一般電腦內刪掉的資料是可以救回來（洽電腦程式公司），除非會計用特殊軟體無法還原」、「用資料救援軟體吧！可以救回90%」。

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