友弄丟代買物還要收錢！她無言...網友紛紛神回

2019-03-25 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕弄丟幫別人買的東西，竟還好意思向對方要錢！

一名女網友到臉書社團「爆怨公社」透露，同學近日到日本玩，她請同學幫忙代買液體OK繃，並和同學說，「不麻煩，有看到再買就會好，沒有也沒關係」，沒想到後來同學告訴她，把代買的東西放在機場候機室，離開時不小心忘記帶走了，但購買液體OK繃的錢還是要照算，要求原PO吸收損失的220元，同學的神邏輯讓原PO超無言。

網友看了紛紛留言，「只要出聲不管是不是有拿到貨就要收費。我好像聞到商機的味道」、「請他出示購買明細...如果有立馬轉220給他，然後封鎖...就當作220元認清一個人」、「如果是我弄丟的話，我會自己吃悶虧（沒有的東西，我不敢跟家人朋友收錢）」。

網友也蓋起神回覆樓，「跟他說：要給你的220放在口袋不見了，就當作你也收到了，不用謝」、「傻眼...你跟他說：剛剛要給你的錢在捷運廁所掉了，但是你有撿到一袋金紙應該也差不多是兩百要不要」、「本來也有幫我朋友買金條的，可是被我拿去送人了，我還可以跟他請個二十萬嗎？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/