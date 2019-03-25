「模範老公」趁她懷孕偷買春 人妻淚崩：該給他機會？

2019-03-25 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友在臉書發文表示，老公是人人眼中的「模範老公」，不管是做家事或顧小孩都是「神隊友」，沒想到老公卻在她懷孕時偷偷去買春，讓她崩潰詢問，「我該給他機會到什麼程度再放生呢」？

一名人妻在臉書《爆怨公社》表示，老公是個疼老婆的「模範老公」，孩子出生後洗澡、餵奶、換尿布、做家事等瑣事都做得很棒，是個非常厲害的「神隊友」，對她跟小孩極為呵護，兩人的性生活也維持的很好。

這名人妻透露，她在懷孕期間都有好好「餵飽」老公，但老公卻管不住「小頭」跑去買春，雖然那次遇到騙子，「付了錢之後到約定地點才發現自己被放鴿子」，但老公在她產後這一年內，還是不斷的搜尋相關資料，並聲稱「只是好奇想看看，不會去消費」。

這情況讓人妻無奈詢問，「我該給他（老公）機會到什麼程度再放生呢？婚後買春的現象真的有普遍到這個地步嗎？」

文章曝光後引發網友熱議，紛紛留言「放生了...他愛但傷害了妳，根本不適合在一起一輩子」、「如果是我，我真的沒辦法接受」、「無法接受～已經是我的另一半怎麼能夠還讓別人碰」、「只是忠誠度破裂，繼續在一起也是有疙瘩」、「光想到他曾找，就會覺得跟別人共用很髒」。

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