清淤工程疑破壞西湖濕地 苗栗議員轟縣府「踹共」

2019-03-25 17:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮西湖濕地為國家級重要保育濕地，但近來卻被發現遭傾倒淤沙、建築廢棄物，苗栗縣議員陳光軒獲報到場勘查，發現來源竟是苗栗縣政府委外執行「公司寮漁港淤砂疏濬工程」的淤沙，痛批縣府未善盡監督之責，竟放任承包商放肆破壞珍貴溼地，要求「縣府應給全民一個交代！」

苗栗縣政府秘書長陳斌山解釋，西湖濕地於前年12月劃設，但公司寮清淤工程於前年11月就已發包，由於公司寮位於濕地範圍內，因此過往都將淤沙倒於一旁作為養灘，但劃設為濕地後，養灘及濕地保育如何同步進行，將再請示內政部營建署及漁業署。

苗縣府農業處則稱，濕地上的垃圾為海上漂流物，建材廢棄物也是原本就已存在於濕地內，與清淤工程無關，未來將請第二河川局協助清理；濕地主管單位水利處長楊明鐃稱，對農業處於西湖濕地堆淤沙養灘一事毫不知情，將盡速派人了解。

陳光軒砲轟縣府盡說矯飾之詞，指出當地設有國家級西湖重要濕地立牌，且濕地內的廢棄建材為近期才出現，農業處在傾倒淤沙時，若發現有廢棄物應立即警覺通報，但卻視若無睹，懷疑承包商監守自盜濫倒，甚至填淤沙意圖掩蓋。

陳光軒更直指，於溼地範圍內行駛大型機具、傾到淤沙，已經擾動生態環境，但主管的水利處竟稱毫無知悉，不僅明顯疏於維護管理，更凸顯縣府內部橫向溝通「當機」，呼籲縣府應盡速究責。

陳斌山則強調，經查廢棄物非承包商傾到，而養灘作法也是依照中央保護海岸線的政策，至於後來劃設為濕地保育區，將再請示內政部解釋兩者是否互相衝突。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/