西湖柚花飄香 30日藝術節登場體驗客庄風情

2019-03-25 13:50

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣西湖鄉為全縣最大柚子產區，西湖鄉公所將於30、31日舉辦「柚花藝術節」活動，今年推出「環鄉巴士」，引領遊客進行深度導覽，還有闖關遊戲兌換消費抵用券等，外縣市遊客也安排接駁服務。苗栗縣長徐耀昌及西湖鄉長高阿賜邀請遊客徜徉在柚花清香，體驗西湖好山好水好風情。

西湖鄉的柚子種植面積約130公頃，每年3、4月間柚花綻放，空氣間瀰漫著柚花淡雅的清香，今年花期到4月中旬結束。

西湖鄉公所今天召開記者會行銷，今年將舉辦「村史行動劇觀摩賽」，今由西湖幼兒園幼兒示範演出，以唸謠說唱的方式，來詮釋他們心目中的「西湖鄉村史」。

高阿賜表示，柚花藝術節活動將在湖東多功能活動中心以及大窩柚子山登場，在湖東多功能活動中心也陳設了「客家三合院」舞台，並擺放客家古早味的「四方桌」及「長板凳」，讓年輕一輩感受昔日客庄生活。

主辦單位在柚子山健行路線上設了5道趣味闖關遊戲，民眾可在健行時闖關，闖關成功者，可兌換消費抵用券，再到農產品展售市集消費，現場還有樹苗免費送，以及遊園車租借，方便民眾賞柚花。

今年也推出「西湖好行環鄉巴士」，民眾可至服務台以現金100元購買乘車券後，前往五龍宮石雕媽祖、店仔街、多多龍有機農場、義芳農場、金龍窯、吳濁流藝文館、黃金一路及劉恩寬古宅，領略在地客庄風情，還能以現金50元在休閒業者處及農產品展售市集抵用，打卡上傳至FB再加碼贈精美好禮，外縣市遊客可在高鐵苗栗站及苗栗火車站搭乘接駁車到會場。

此外，西湖鄉休閒產業發展協會於柚花季期間提供「柚鄉漫西湖-柚子山健行導覽活動」及「柚花下睡一晚/與花共眠/愛露營」，意者可電洽：037-923629，粉絲專頁：西湖幸福小旅行及湖東休閒農業區：（http://hudong.xihu.gov.tw/）查詢。

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