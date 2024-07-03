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合法業者聯手扮環保蟑螂 租地棄置塑膠廢棄物爽撈近億元

桃園有不肖業者租用廠房及空地非法棄置塑膠廢棄物，堆置體積高達1萬多立方公尺。（環境管理署提供）

桃園有不肖業者租用廠房及空地非法棄置塑膠廢棄物，堆置體積高達1萬多立方公尺。（環境管理署提供）

2024/07/03 16:56

〔記者陳嘉怡／台北報導〕桃園一家領有合法再利用許可的廢塑膠再利用公司，收受廢塑膠後卻未依法再利用，夥同領有廢棄物清除許可的2家環保公司，租賃桃園楊梅的廠房及土地非法棄置，堆置廢棄物體積高達1萬多立方公尺，不法獲利共計9千多萬元。全案由桃園地檢署偵結，今天起訴鄧姓及邱姓負責人、3家公司法人，並聲請近億元沒收犯罪所得。

環境部環境管理署北區環境管理中心主任鄭介眉說，此次涉案的塑膠再利用工廠、2家環保公司，分別領有桃園環保局核發的廢塑膠再利用檢核許可、廢棄物清除許可；然而，塑膠再利用工廠卻未依法實際再利用，反而佯稱擺放機具、車輛名義租用楊梅區的倉庫及空地，夥同環保公司將其收受到的塑膠廢棄物後堆置在租用的土地上。

鄭介眉說，經過環檢警專案小組調查，此案土地堆置的廢棄物體積高達1萬324立方公尺、重達3758公噸，甚至在土地堆置容量飽和後，業者還將廢棄物轉運到另行承租的宜蘭縣冬山鄉廠房棄置（此部分另經宜蘭地檢署已起訴），嚴重損害土地所有人權益，也嚴重破壞國土環境。全案由桃園檢方偵查終結，對被告鄧姓及邱姓負責人，依照廢清法等罪嫌起訴，並向法院聲請沒收9千多萬元的犯罪所得。

鄭介眉強調，業者不要以為拿到許可後，就什麼事情都可以做，若未依法進行再利用或清除處理，核發機關可撤銷或廢止許可證；另也提醒民眾出租土地、倉庫或廠房時務必慎選承租對象及確認承租用途，防範不肖業者假承租、真棄置廢棄物，否則可能須面臨廢棄物清理問題。

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