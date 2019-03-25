教部要求台大校長檢討報告公開、師生必須參與

2019-03-25 10:45

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大校長遴選引發爭議，透過1年紛爭，去年教育部發聘管中閔為新任校長，但要求台大提相關檢討報告並公開內容，今報告繳交期限已到，教育部指出將看其教授兼職、遴選程序、遴選爭議等面向，更強調台大檢討報告必須所有師生參與。

教育部次長劉孟奇指出，台大校長遴選爭議事件中，既然強調大學自治，為了保障學術自由，非常重要的根基便是「自律」，目前台大校方仍針對檢討報告做最後檢視，承諾今日一定會送達教育部。

劉孟奇說，該報告將要求3大面向與1個必須，包含針對教授兼職要如何做出更好規範、違法兼職事件如何有效處置，乃至提高校長遴選的行政質量，讓相關程序更完備，以及最後，當遴選會發生爭議時，如何明確爭議處理機制，做好自律。

劉孟奇強調，台大進行相關檢討，必須透明公開，同時更重要須讓台大全體師生都能參與，在此也非常感謝台大學生會，以及台大其他師生積極參與公共討論，可促進大學自治，讓師生在檢討中扮演重要角色。

另，立法委員柯志恩今質詢劉孟奇，詢問報告是否與台大校長任命無關，劉孟奇坦言該報告是針對未來制度，非針對人；立委黃國書則質疑，台大若不承認行政瑕疵該如何？劉孟奇回應，將成立專家小組共同檢視台大報告，若不滿意會行政指導督促台大重新檢討，但台大報告首先需對外公開，讓社會檢視。

黃國書追問，若台大報告承認校長遴選有行政疏失，是否追究相關人員責任？劉孟奇表示，台大校長案目前仍有監察院、公懲會等後續，至於是否透過教育部追究，仍待看到實際報告後再來處理。

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