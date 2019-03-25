03/25 各報重點新聞一覽

2019-03-25 06:23

自由時報

國民黨初選 火爆互槓》朱：沒聽過徵召式初選 吳：過去也無換柱制度

2020總統大選逼近，國民黨有意採「徵召式初選」，將高雄市長韓國瑜「被動」納入初選機制。前新北市長朱立倫昨怒嗆，要徵召就大大方方徵召，沒有「徵召式的初選」或「初選式的徵召」，要參加初選者「自己來報名」；國民黨主席吳敦義則回酸，「換柱」事件前，過去也沒有那樣的制度。

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中客團沒賺頭 日均消費狂掉3成

就算人來了，未必賺得到錢？中國旅客來台逾10年，旅遊業者大嘆，以往以購物為主力的中國旅客消費力大不如前；據最新統計，102年中客團每人日均消為264.43美元，106年掉到188.75美元，落後日、韓，甚至東南亞團客。有車行老闆抱怨，中客團消費減少，旅行社能給佣金少，司機出走，全台中客團都在鬧司機荒。

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攝取高果糖 腸癌風險增

國《科學》（Science）期刊22日刊登最新研究顯示，每天餵食小鼠一定劑量（相當於成人每天飲用一罐約340毫升汽水）的高果糖玉米糖漿，會直接促進大腸瘜肉生長，此為攝取糖可能促進癌腫瘤生長的最新證據。該研究雖還不足以直接證明，人類攝取高果糖玉米糖漿就會導致大腸癌增長，但研究結論或可用於治療與預防大腸癌。

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蘋果日報

驚悚瞬間 酒駕墜20米亡 貪杯喪命不斷 累犯重罰百萬 明拼三讀

酒駕又害命！新北一名男子，昨酒駕行經台65線快速道路一處彎道時，車子失控撞斷路燈後衝出護欄，直墜20公尺橋下，男子傷重不治，抽血發現酒測值高達1.2毫克，因酒駕肇事引發民怨，立法院明將處理《道路交通管理處罰條例》修正草案，除將最重罰鍰從9萬元提高至50萬元，酒駕累犯或嗑藥危險駕駛最高罰100萬元，且終身不得考領駕照。

韓國瑜晤深圳市委書記 被批陷「一國兩制」套路 韓駁酸語無聊

高雄市長韓國瑜出訪港澳深廈4城，昨結束港澳參訪抵達中國深圳五洲賓館，會見深圳市最高領導、廣東省委副書記、深圳市委書記王偉中，比起台北市長柯文哲首次赴上海城市交流至多見到市長層級，足見北京之重視。昨甚至傳出國台辦主任劉結一今晚將在深圳宴請韓國瑜，引發外界憂心陷入「一國兩制」套路，韓說這些酸言酸語很無聊。

聯合報

韓國瑜深圳拚「南南合作」 避談政治議題

高雄市長韓國瑜昨天和深圳市委書記王偉中會面，王偉中說，九二共識是兩岸關係的定海神針，韓堅持九二共識讓他很讚賞；韓國瑜談話則聚焦「南南合作」拚經濟，希望為高雄開闢新路，避開九二共識等敏感的政治議題。

數位足跡 一場新人權戰爭

趕快檢查你的App授權設定！我們常下載許多App或使用網站服務，但許多網站或App蒐集民眾數位隱私資訊過於浮濫；理應保障民眾權益的政府單位，為了開發民眾個資資料庫的應用，卻未盡到告知民眾資料被使用的基本責任。我們的數位隱私正受到嚴重侵襲。

中國時報

太陽無共識 徵召韓只欠東風 國民黨內訌 吳朱互嗆

國民黨主席吳敦義23日稱黨內已漸有共識，採徵召方式讓韓國瑜被動領表參加初選。前新北市長朱立倫24日對此頗不以為然表示，要徵召就大方徵召，沒有徵召式初選或初選式徵召，除非訂了新規定；稍晚吳敦義則直言，2015年發生換柱事件，以前也沒有這樣的制度。

辜酸能穩贏嗎 蔡賴配 獨派第一個反對

前行政院長賴清德挑戰2020年總統黨內初選，與蔡英文總統對決，黨內希望能促成「蔡賴配」。對此，獨派大老辜寬敏昨天表明不贊成，強調他支持賴清德，質疑蔡賴作風不同，為什麼要「蔡賴配」？這種作法「一點意思也沒有」。

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