攝取高果糖 腸癌風險增

2019-03-25

日飲一罐糖飲 恐促大腸瘜肉生長

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國《科學》（Science）期刊二十二日刊登最新研究顯示，每天餵食小鼠一定劑量（相當於成人每天飲用一罐約三百四十毫升汽水）的高果糖玉米糖漿，會直接促進大腸瘜肉生長，此為攝取糖可能促進癌腫瘤生長的最新證據。該研究雖還不足以直接證明，人類攝取高果糖玉米糖漿就會導致大腸癌增長，但研究結論或可用於治療與預防大腸癌。

主要研究作者、康乃爾大學威爾醫學院內分泌專家貢薩爾維斯（Marcus Goncalves）表示：「我們建議，大腸瘜肉的高風險族群不應飲用任何含糖飲料，倘若已罹患大腸癌，攝取高果糖玉米糖漿，相當於在餵養你的腫瘤。」

高風險族群 不應飲任何含糖飲料

研究作者之一、康乃爾大學桑德拉與愛德華．邁爾癌症中心主任坎特利（Lewis Cantley）指出：「研究顯示，大腸瘜肉以高果糖玉米糖漿為食。雖然目前研究成果僅限於小鼠，但仍可視為糖促進癌細胞生長的證據。」

實驗用小鼠為腺瘤性結腸瘜肉（ＡＰＣ）基因突變鼠，該種小鼠由於先天遺傳，容易長出大腸瘜肉，常被用於模擬人類大腸癌的早期患者。

實驗小鼠被持續餵食八至九週、以四十五：五十五混合葡萄糖和果糖的高果糖玉米糖漿，每天強制餵食四百微升、濃度二十五％的糖漿，約占其每日攝取熱量的三％（相當於成人每天飲用一罐約三百四十毫升汽水，含二十公克高果糖玉米糖漿）。研究團隊並使用同位素標記法，追蹤葡萄糖、果糖在小鼠體內的作用情況。

研究發現，玉米糖漿大多不會經由血液被小鼠吸收，且大腸瘜肉極易從葡萄糖與果糖內獲取生長能量；相較於餵食純水的小鼠，多數被餵食玉米糖漿的小鼠體內，雖沒長出更多瘜肉，但會讓大腸瘜肉長得更大。

研究團隊另也發現，實驗小鼠若同時具有果糖激酶（ＫＨＫ）基因突變，則餵食玉米糖漿較不會造成大腸瘜肉生長有明顯差異。分析是果糖激酶可讓果糖分子快速代謝。

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