大腸麵線微波變「超燙布丁」？ 網友點出正確加熱方式

2019-03-24 18:27

〔即時新聞／綜合報導〕有男網友將冰箱中冷藏的大腸麵線拿去微波爐加熱，沒想到竟然變得像是一個「超燙的布丁」，讓他好傻眼。

這名網友到臉書社團「爆怨公社」透露，下班回家累了一整天，他懶得再出門買晚餐，索性從冰箱中拿出前一晚的大腸麵線，倒在一個大碗中，大腸麵線因為久放變成果凍狀，原PO「想說微波一下，馬上就可以見到它當初的模樣」，沒想到微波完，大腸麵線只是從果凍變成比較軟的「超燙的布丁」，「冰過的麵線就像沾到水的水泥回不去了」。他傻眼直呼：「這種大腸布丁凍是要怎麼吃啦！」

網友看完紛紛留言，「我無法想像這顆布丁的味道」、「變成大腸碗粿嗎？」「我做過這種事，真的變超燙的布丁」、「這個麵線凍完成度好高啊！」有網友就指出，這是因為「店家用玉米澱粉才會這樣，這比較有良心店家才會用」。

網友也分享正確加熱方式，「要加點水進去當媒介啦！這樣子才會融化」、「要加熱水拌勻再微波」。

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